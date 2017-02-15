РЖД планирует в Лондоне road show евробондов в долларах – СМИ

ОАО «РЖД» планирует провести в Лондоне 20-21 февраля road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах. В зависимости от рыночных условий компания может предложить среднесрочные бумаги. Встречи с инвесторами организуют J.P. Morgan и «ВТБ капитал», они же могут стать организаторами возможного размещения.

Компания также рассматривает размещение среднесрочных евробондов в рублях после долларового выпуска, добавил источник агентства. Организаторами рублевого выпуска могут выступить Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ капитал».