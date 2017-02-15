Транспортная полиция предложила сдавать в багаж алкоголь из duty free

Транспортная полиция предлагает сдавать в багаж весь алкоголь, приобретенный в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли (duty free), чтобы снизить риск дебоширства на борту самолетов.

«Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли, на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», - сказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе в зонах спецконтроля аэропортов, научить персонал способам нейтрализации дебоширов либо обязать авиакомпании давать рейсам сопровождающих из собственных служб безопасности. Среди других мер для борьбы с дебоширами МВД предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов.

В 2016 г. в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» были не допущены к перелету или сняты с рейсов почти 670 человек за правонарушения. Крупнейшая авиакомпания страны - «Аэрофлот» - уже не раз взыскивала с авиадебоширов ущерб в суде. «Аэрофлот» считает необходимым перевести ответственность за дебош на борту из административной в уголовную, кратно увеличить штрафы за правонарушения в полете, законодательно разрешить членам экипажа применять средства сдерживания, легализовать черные списки деструктивных пассажиров с правом отказа в перевозке в случае серьезного правонарушения.