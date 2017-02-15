«Уральские авиалинии» и Pegas Fly получили допуски на рейсы из «Жуковского» в Европу и Китай

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ выдала авиакомпаниям «Уральские авиалинии» и Pegas Fly новые допуски на регулярные рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в страны Европы и Китай, следует из материалов, опубликованных на сайте Росавиации.

Так, «Уральские авиалинии» получили возможность летать из «Жуковского» в Афины и Ираклион (Греция), Копенгаген (Дания) и Рим (Италия), в каждом случае - по семь раз в неделю.

Pegas Fly получили от комиссии допуски на полеты в китайские Ханчжоу и Тяньцзинь.

Ранее обе компании уже получали допуски на рейсы из «Жуковского» по ряду международных направлений.

Подмосковный аэропорт «Жуковский» открылся в мае 2016 г., первый рейс принял в сентябре. На сегодня в аэропорту обслуживаются четыре перевозчика: российские «Ямал» и «Уральские авиалинии», а также Air Manas (Киргизия) и «Белавиа» (Белоруссия).