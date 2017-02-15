Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 февраля 2017 года

Политика

ФБР в январе допрашивало Майка Флинна, тогда еще занимавшего пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, говорят знакомые с ситуацией люди. Это произошло вскоре после того, как Белый дом опроверг, что Флинн разговаривал с послом России о санкциях, хотя у ФБР уже были доказательства этого. Это усиливает политическое давление на Белый дом читать на WSJ.com

Пол Манафорт, руководивший избирательным штабом Трампа, опроверг сообщения о том, что он контактировал с правительством России или российскими спецслужбами во время президентской гонки. Ранее некоторые СМИ написали, что у американских правоохранительных органов появились доказательства этого читать на FT.com

Страны Балтии и Северной Европы усилят сотрудничество в вопросах обороны и экономики из-за предполагаемой угрозы со стороны России и сомнений в помощи со стороны США и Великобритании, заявила в интервью FT министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем читать на FT.com

На этой неделе представители администрации Трампа проведут в Европе переговоры с союзниками по НАТО. Вашингтон недоволен тем, что многие из них, включая Германию, тратят на оборону намного меньше средств читать на WSJ.com

Белый дом больше не настаивает на том, чтобы конфликт между израильтянами и палестинцами был решен с помощью создания двух отдельных государств. Это сильное изменение политики Вашингтона последних десятилетий. В среду Трамп встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху читать на WSJ.com читать на FT.com

С приближением выборов в Германии в стране появляются фейковые новости про беженцев. Есть опасения, что это может повлиять на итог выборов читать на FT.com

Экономика

Председатель ФРС США Джанет Йеллен дала понять, что центробанк рассмотрит повышение процентных ставок на ближайших заседаниях читать на WSJ.com

Германия, Франция и Италия хотят, чтобы Брюссель дал им право накладывать вето на попытки китайских инвесторов приобрести местные компании из важных отраслей читать на FT.com

Автомобили

Продажа Opel может стать следующим этапом стратегии гендиректора General Motors Мэри Барры. В отличие от многих предшественников, Барра отдает приоритет прибыли, а не размеру концерна читать на WSJ.com

Если PSA приобретет Opel или увеличит сотрудничество с ней, гендиректору французской компании Карлосу Таваресу придется найти способ решить проблемы GM в Европе. Ранее ему уже удалось спасти Peugeot, сократив расходы читать на FT.com

Toyota отзывает почти все 3000 автомобилей Mirai с водородными топливными ячейками из-за проблем с программным обеспечением. Это может испортить репутацию таких автомобилей, которые и так не пользуются высоким спросом читать на FT.com

Суд в США дал предварительное согласие на то, чтобы Volkswagen выплатил $1,2 млрд для урегулирования претензий владельцев трехлитровых дизельных автомобилей в стране в связи с «дизельгейтом». У противников сделки есть еще время предъявить свои аргументы до финальных слушаний, которые могут состояться 11 мая читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Ожидается, что Европейский суд в скором времени примет решение о том, продлевать ли запрет на использование «Газпромом» почти всех мощностей газопровода Opal. Это может повлиять и на амбиции «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2». Помешать ему пытается Польша, но планы компании поддерживают Германия и Еврокомиссия читать на FT.com

На нефтяном рынке США наблюдается странная ситуация: цены растут вскоре после появления данных о росте запасов нефти. Специалисты считают, что это чья-то стратегия читать на FT.com

Мексиканская нефтяная госкомпания Pemex во вторник выпустила облигации на 4,25 млрд евро. Это рекордная для развивающихся рынков эмиссия корпоративных облигаций, номинированных в евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Toshiba столкнулась с непростыми временами из-за занимающегося атомной энергетикой подразделения, которое еще недавно считалось ее ключевым драйвером роста. Кроме того, ее проблемы могут повлиять на перспективы всей атомной отрасли читать на FT.com

Финансы

Котировки акций крупнейших банков США - Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America - активно растут в последние месяцы и достигают уровней, которые не наблюдались после финансового кризиса. Одна из причин в том, что они сильно сократили расходы за эти годы читать на WSJ.com

Акции Goldman Sachs достигли рекордного максимума во вторник благодаря надеждам инвесторов на улучшение результатов при Трампе читать на FT.com

Сегодня у топ-менеджеров Bank of America истечет срок опционов на покупку акций банка по $54, которые они получили около 10 лет назад. Но проблема в том, что сейчас акции торгуются на уровне $24. В то же время топ-менеджеры Goldman Sachs и JPMorgan Chase могут хорошо заработать на своих опционах. Это подчеркивает разницу между результатами банков после финансового кризиса читать на WSJ.com

Если поначалу управляющие хедж-фондов и трейдеры приветствовали победу Трампа на выборах, то теперь их настораживает связанная с ним неопределенность. Некоторые даже открыто выражают свой скептицизм читать на WSJ.com

Американские банки в целом приветствуют планы республиканцев по отмене закона Додда - Фрэнка, принятого после финансового кризиса. Но они бы хотели сохранить ту часть закона, которая позволяет федеральным органам власти приобрести и ликвидировать банкротящиеся финансовые организации. Они боятся, что ее заменят более жесткими регулирующими мерами читать на WSJ.com

Котировки акций Berkshire Hathaway класса «А» впервые превысили $250 000 по итогам торгов во вторник. Рыночная капитализация компании теперь составляет $412 млрд читать на FT.com

Технологии

SoftBank приобретет за $3,3 млрд Fortress Investment Group, под управлением которой активы примерно на $70 млрд. Японский технологический гигант хочет стать одной из крупнейших инвесткомпаний в мире читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что компания выплатит больше денег акционерам, если налоги в США будут снижены. Но он отметил, что Apple вряд ли будет использовать хранящиеся за границей деньги для создания новых рабочих мест в США читать на FT.com

Amazon и Google хотят превратить свои умные спикеры Echo и Google Home в домашние телефоны, говорят знакомые с ситуацией люди. Но критики видят в этом угрозу для конфиденциальности пользователей. Также это может создать и другие проблемы читать на WSJ.com

Пока спрос на относительно дорогие шлемы виртуальной реальности ниже прогнозировавшегося. Но сторонники виртуальной реальности убеждены, что технологию ждет успех читать на WSJ.com

Медиабизнес

Доходы газет от печатной рекламы снижаются, а выручка от онлайн-рекламы не компенсирует этого, поскольку на этом рынке доминируют Google и Facebook. Поэтому некоторые издания сосредоточились на увеличении числа онлайн-подписчиков читать на FT.com

Facebook объявила, что скоро выпустит телевизионное приложение. Это свидетельствует о желании компании сосредоточиться на видеоконтенте читать на WSJ.com

YouTube вслед за Walt Disney прекратил сотрудничество с популярным видеоблогером PewDiePie из-за антисемитских шуток читать на WSJ.com

После того, как Walt Disney прекратила сотрудничество со звездой YouTube PewDiePie, ей необходимо понять, что делать с Maker Studios, занимающейся цифровыми видео. Три года назад Walt Disney приобрела ее более чем за $500 млн читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Инвестору-активисту Trian Fund Нельсона Пелтца теперь принадлежат акции Procter & Gamble более чем на $3 млрд. Его намерения пока неизвестны, но это оказывает давление на компанию, чтобы она поскорее сократила расходы и улучшила результаты читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль Heineken снизилась на 15% в 2016 г., но ее маржа улучшилась читать на FT.com

Менеджмент

Победа Трампа на выборах в США заставила многие компании задуматься о правильности своей политики диверсификации. Они поняли, что некоторые американцы, в частности белые мужчины, чувствуют себя ущемленными. Поэтому некоторые специалисты по диверсификации решили сосредоточиться не на помощи представителям меньшинств, а на поддержании гармонии на рабочем месте между представителями разных рас, полов и ориентаций читать на WSJ.com

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