На Украине обыскали компанию, связанную с «Метинвестом» Ахметова

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 15 февраля, обыскали ряд предприятий «Смарт-холдинга», сообщается на его сайте. Обыски прошли на Херсонском судостроительном заводе, ООО «Смарт груп».

Ранее сообщалось, что на протяжении года представители силовых структур неоднократно проводили обыски на предприятиях группы и в центральном офисе компании.

Агентство «Интерфакс-Украина» не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

«Смарт-холдинг» владеет 23,76% горно-металлургической группы «Метинвест» Рината Ахметова, 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО «Сантис».

«Метинвест» управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся на Украине, в Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.