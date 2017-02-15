Росавиация отозвала лицензию у частной школы бортпроводников в Москве

Частная авиашкола бортпроводников в Москве лишена лицензии. Около 40 выпускников школы остались без дипломов в результате прокурорской проверки, передает «Интерфакс» со ссылкой на генпрокуратуру России.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку деятельности авиационного учебного центра частного учреждения дополнительного профессионального образования "Школа бортпроводников", в ходе которой выявлены грубые нарушения требований закона», - уточнили в ведомстве.

Как выяснила прокуратура в ходе проверки, в нарушение федеральных авиационных правил авиашкола без полного освоения программ обучения выдала свидетельства 37 бортпроводникам нескольких авиакомпаний.

Руководству учебного центра вынесено представление, материалы проверки и соответствующая информация направлены Росавиации.