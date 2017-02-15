Анонс «Ведомостей» на 16 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

американцы перестали работать из-за споров о политике;

в России идет тотальное упрощение массового сознания;

не охваченная производителями очков клиентура - 2,5 млрд человек.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: поменять профессию стремится почти половина работающих россиян

и статью на полосе «Комментарии»: почему в одних странах суеверия пользуются массовым спросом, а в других нет - точка зрения экономиста.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».