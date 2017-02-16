«Роснефть» начала бурить первую скважину в бразильском бассейне Солимойнс

«Дочка» «Роснефти» – Rosneft Brasil – начала бурение первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс в Бразилии, передает ТАСС сообщение компании. Планируется бурение и испытание скважин, результаты бурения будут оценены во II квартале 2017 г. По программе разведочного бурения Rosneft Brasil планирует пробурить не менее четырех скважин в целях получения ценных геологических данных для определения потенциала углеводородных ресурсов бассейна.

Проект Солимойнс закрепляет за «Роснефтью» статус оператора в Бразилии. «Роснефть» продолжает оценивать возможности монетизации ресурсов проекта Солимойнс, сообщает ТАСС.

Rosneft Brasil и компания Queiroz Galvao Oleo e Gas ранее подписали договор на аренду буровой установки для наземного бурения и оказание сопутствующих услуг. Компания планировала начать бурение 9 января 2017 г. Услуги по интегрированному управлению проектом бурения в бассейне Солимойнс в рамках программы по геологоразведке в Амазонии будет оказывать Schlumberger совместно с Queiroz Galvao Oleo e Gas.

Rosneft Brasil планирует пробурить по меньшей мере две скважины. Целью буровой кампании является получение ценной геологической информации и подтверждение геологоразведочного потенциала и углеводородных ресурсов.