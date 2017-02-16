«Рособоронэкспорт»: Операция в Сирии повысила интерес иностранцев к российским самолетам и ракетам

С начала операции ВС России в Сирии вырос интерес иностранных заказчиков к применяемым там российским вооружениям, передает ТАСС. Стало поступать больше заявок на самолеты Су-34, экспортный вариант ракетных комплексов «Калибр», роботов «Уран», сообщил руководитель делегации «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский на выставке Aero India 2017. По его словам, российская техника показала себя «как надежное, качественное и безотказное оружие, способное успешно выполнять задачи в реальных боевых условиях».

«Из авиационной техники интерес вызывают многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты», – сказал представитель «Рособоронэкспорта». Также, по его словам, повысился интерес к интегрированным ракетным системам Club-N и Club-S (экспортный вариант «Калибра») и к роботизированным комплексам, в том числе семейства «Уран».

На большой пресс-конференции 17 декабря Путин отметил, что операция в Сирии не стала большой нагрузкой на бюджет, поскольку на нее переориентирована часть средств, прежде выделенных на обучение военных: «Лучшего учения трудно себе представить».