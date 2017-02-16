«Роснефть» рассматривает предложение бразильской Petrobras о приобретении активов

Официальный представитель «Роснефти» сообщил, что «Роснефть» рассматривает возможность участия в 2017 г. в лицензионном раунде на участки недр в Бразилии, в том числе на шельфе, а также предложение бразильской нефтегазовой госкомпании Petrobras о приобретении активов.

«Будучи крупной мировой нефтяной компанией, "Роснефть" всегда оценивает возможности эффективного расширения своего портфеля международных проектов. Бразилия собирается провести аукцион лицензий в 2017 г., который будет включать шельфовые участки. А также есть действующее предложение Petrobras о приобретении активов. RNB (Rosneft Brasil) рассмотрит перспективы участия в раунде», – сказал он.