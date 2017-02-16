Производитель минеральной воды «Архыз» обжалует банкротство

Производитель минеральной воды «Архыз» - ЗАО «Висма», признанный банкротом, обжалует решение суда, сообщил ТАСС начальник юридического отдела компании Али Батербиев.

«Мы не согласны с решением арбитражного суда КЧР и будем его обжаловать в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Ессентуки. Соответствующие документы будут поданы до 13 марта этого года. Считаем, что процедура признания нашего предприятия банкротом проведена с нарушением действующего законодательства России, и данному факту в судах следующих инстанций будет дана правовая оценка», - сказал Батербиев.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии решением от 6 февраля открыл конкурсное производство на предприятии сроком на полгода. Согласно материалам суда, конкурсным управляющим назначен член Ассоциации межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие» Игорь Маслов. Отчет о результатах конкурсного производства суд рассмотрит 1 августа 2017 г.

ЗАО «Висма» настаивало на введении процедуры внешнего управления, что позволило бы, по мнению Батербиева, сохранить предприятие и погасить имеющиеся долги.