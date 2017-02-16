Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 февраля 2017 года

Политика

Американские спецслужбы утаили от президента США Дональда Трампа важную информацию, поскольку опасались ее утечки, говорят знакомые с ситуацией люди. Это подчеркивает недоверие между спецслужбами и администрацией Трампа, в том числе из-за ее контактов с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

Генералы США и России Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов встретятся на этой неделе в Азербайджане. Это будет первая с 2014 г. встреча военных двух стран на таком высоком уровне читать на WSJ.com

Россия и Иран нужны друг другу несмотря на разногласия на Ближнем Востоке. Поэтому Трампу будет очень трудно предложить Москве сделку, которая заставит ее отвернуться от Тегерана читать на WSJ.com

В выборах в Нидерландах будут участвовать 28 партий, многие из которых возникли недавно и специализируются на узких вопросах. При этом ожидается, что до 14 партий получат места в парламенте, а три крупнейшие партии - лишь чуть более 40% мест. Из-за этого результат и последствия выборов трудно предугадать читать на FT.com

Полиция Малайзии арестовала еще двоих человек, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Есть подозрения, что убийство было совершено по заказу Пхеньяна читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Владимир Путин надеялся заключить внешнеполитическую сделку с Дональдом Трампом. Но теперь - отчасти из-за скандальной отставки Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности президента США - она выглядит невозможной, считает колумнист FT Филип Стивенс читать на FT.com

Экономика

Данные о потребительских расходах, объемах производства и инфляции свидетельствуют о восстановлении экономики США. Это может дать повод ФРС США повысить процентные ставки уже в марте читать на WSJ.com

Председатель ФРС Джанет Йеллен выступила в защиту попыток центробанка стимулировать экономику, отвечая на критику республиканцев в среду. Также она снова предупредила их не пытаться усилить контроль над ФРС читать на WSJ.com

Рост фондовых рынков и уверенности бизнеса в США сейчас принято связывать с победой Трампа на выборах. Но уверенность растет и в других странах, и это вызвано стечением целого ряда факторов, включая рост цен на нефть читать на WSJ.com

Китай в декабре впервые за полгода снова стал нетто-покупателем гособлигаций США читать на FT.com

Банк Англии заявил в среду, что оставит в обращении новые пятифунтовые банкноты, которые содержат животные жиры, вопреки протестам веганов и религиозных групп читать на WSJ.com

Автомобили

General Motors и Peugeot нужно заручиться поддержкой Берлина и Парижа, чтобы последняя смогла приобрести Opel. Политики обеспокоены, что эта сделка приведет к потере рабочих мест, тем более что в Германии и Франции в этом году пройдут важные выборы читать на WSJ.com читать на FT.com

С тех пор как General Motors думал продать Opel в 2009 г., авторынок сильно изменился. Во многих странах потребители теперь предпочитают кроссоверы, поэтому значимость Opel для GM снизилась читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Благодаря развитию возобновляемой энергетики Германия в солнечные или ветреные дни генерирует слишком много электроэнергии, поэтому часть ее идет в электросети Чехии и Польши. Но последним это создает проблемы, и они вынуждены проводить дорогостоящую модернизацию своих электросетей читать на WSJ.com

Финансы

Высокая корреляция, часто наблюдавшаяся на финансовых рынках в последние годы, теперь снижается. Это создает для инвесторов как возможности, так и риски, с которыми они давно не сталкивались читать на WSJ.com

Акции Berkshire Hathaway класса «А» привлекли к себе внимание тем, что их котировки на этой неделе превысили $250 000. Может возникнуть вопрос: почему Уоррен Баффетт никогда не дробил эти акции? У него на это было три причины читать на WSJ.com

Председатель ФРС Джанет Йеллен выступила в защиту правила Волкера, запрещающего банкам осуществлять трейдинговые операции на собственные средства. По ее словам, ликвидность на рынке корпоративных облигаций остается хорошей читать на FT.com

По прогнозам, продажа проблемных кредитов в Европе в этом году почти удвоится до 200 млрд евро, поскольку ЕЦБ усиливает давление на банки читать на FT.com

Акции золотодобывающей компании Barrick Gold подорожали на 21% в этом году. Но, к несчастью для Джорджа Сороса, он продал все принадлежавшие ему акции Barrick в IV квартале 2016 г. Некоторые другие инвестиции Сороса были более удачными, стало известно из документов Soros Fund Management, подаваемых ежеквартально Комиссии по ценным бумагам и биржам США читать на WSJ.com

Технологии

Покупка Fortress Investment Group стала очередной неожиданностью со стороны SoftBank, чей основатель Масайоси Сон хочет превратить компанию в глобальную корпорацию, представленную в финансовой, технологической и телекоммуникационных отраслях. В среду котировки акций Fortress выросли почти на 29% читать на WSJ.com

Эксперты подозревают, что произошла утечка информации перед тем, как SoftBank объявила о покупке Fortress Investment Group за $3,3 млрд. Всего за несколько часов до сделки кто-то активно скупал опционы, приносящие прибыль в случае роста котировок акций Fortress. По оценкам, это принесло примерно 400% прибыли читать на FT.com

Snap оценила свои акции перед IPO в $14-16. Таким образом, ее рыночная капитализация может достичь $22 млрд. Это меньше, чем ожидалось, но все равно будет крупнейшим технологическим IPO в США со времен листинга Alibaba читать на WSJ.com читать на FT.com

Из-за кибератак Yahoo пришлось согласиться продать свой интернет-бизнес компании Verizon примерно на $300 млн дешевле. Изначально компании заключили сделку на $4,8 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Atomico Ventures, созданная основателем Skype Никласом Зеннстремом, привлекла $765 млн в фонд, который будет инвестировать в европейские технологические стартапы читать на FT.com

Потребительский рынок

Руководители крупных американских ритейлеров, включая Target и Gap, встретились в среду с Трампом, чтобы выступить против введения налога на импорт читать на WSJ.com

Органический рост продаж Nestle в 2016 г. оказался самым медленным за 20 лет. Это подчеркивает проблемы компаний из потребительского сектора: слабого экономического роста и низкой инфляции на ключевых рынках читать на WSJ.com читать на FT.com

Uber сталкивается с жесткой конкуренцией в Юго-Восточной Азии. Так, индонезийский сервис Go-Jek планирует привлечь до $1 млрд в новом раунде финансирования читать на WSJ.com

Водка Stolichnaya – один из самых известных советских брендов в мире, и сейчас идет борьба за право владеть им. В четверг апелляционный суд в Гааге рассмотрит спор нидерландской компании Spirits International Юрия Шефлера с властями России читать на FT.com

Израиль собирается разрешить экспорт медицинской марихуаны. Правительство надеется, что этот развивающийся в стране сектор будет привлекать инвестиции и создаст новые рабочие места читать на FT.com

Недвижимость

Trump Organization ежегодно получает десятки миллионов долларов от Vornado Realty Trust, которая сдает недвижимость в аренду федеральным властям. Это может представлять конфликт интересов читать на WSJ.com

Менеджмент

Когда в США была проведена реформа здравоохранения в 2010 г., небольшие компании опасались, что окажутся не в состоянии оплачивать медицинскую страховку сотрудников. Теперь это требование может быть отменено, но многие из этих компаний намерены и дальше предлагать страховку, так как это помогает им привлекать и удерживать сотрудников, а расходы оказались не такими уж и большими читать на WSJ.com

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