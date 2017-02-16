«Нафтогаз» не ведет переговоров с «Газпромом» о возобновлении закупок газа

«Нафтогаз Украины» не ведет переговоров с «Газпромом» о возобновлении закупок газа из России, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg.

«Переговоров нет», - сказал Витренко. Он отметил, что обе стороны ждут решения Стокгольмского арбитража по взаимным искам.

«Нафтогаз» не покупает топливо у «Газпрома» с ноября 2015 г. В I квартале 2016 г. условие «бери ли плати» для украинской компании не применялось, говорится в сообщении «Газпрома».

В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж, дела позже были объединены. На 31 июля 2016 г. требования «Нафтогаза» в арбитраже составляли $28,3 млрд, требования «Газпрома» - $38,7 млрд, следует из отчета «Нафтогаза». Кроме принципа «бери или плати» разногласия, в частности, касаются цен на газ и его оплаты, контракта на транзит российского газа через территорию Украины.