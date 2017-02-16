«Газпром» готов избавиться от белорусской «дочки»

«Газпром» готов прекратить участие в иностранном частном предприятии «Газпром трансгаз Запад» в Белоруссии, следует из материалов к заседанию совета директоров «Газпрома» 27 февраля.

«Газпром» создал «дочку» «Газпром трансгаз Запад» в Минске в 2010 г. Она является оператором белорусского участка газопровода Ямал – Европа. «Газпром» является единственным владельцем белорусского участка газопровода, идущего затем в Польшу и Германию, говорится на сайте компании.