Nestle показала двузначный рост в России за счет кофе и кошачьего корма

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания - швейцарская Nestle - показала в России двузначный рост выручки. По всему миру органическая выручка Nestle выросла на 3,2%, а с учетом курсовых разниц - на 0,8%, до 89,5 млрд швейцарских франков.

Абсолютный показатель продаж в России компания не раскрыла, но отметила сильный рост продаж растворимого кофе под брендом Nescafe. Кроме того, категория кормов для животных (в первую очередь - кормов для кошек под брендом Felix) на российском рынке показала самые высокие темпы роста на глобальном уровне.

В странах Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, к которым компания причисляет и Россию, органический рост выручки компании в 2016 г. составил 1,9%, объем выручки - 26,8 млрд швейцарских франков.

По итогам 2017 г. компания ожидает органического роста выручки на 2-4%.