Правительство одобрило протокол по авиабезопасности между Египтом и Россией

Российское правительство одобрило протокол между Египтом и Россией о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, говорится в сообщении Минтранса России.

В министерстве добавили, что после подписания данного протокола российские представители будут иметь возможность осуществлять мониторинг соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта, из которых выполняются полеты на территорию России.

Решение о возобновлении авиасообщения между двумя странами будет принято руководством России. Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.

В конце декабря 2016 г. российские авиаспециалисты провели очередную инспекцию аэропорта Каира. После проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха эксперты вернулись в середине января 2017 г.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.