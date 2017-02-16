Анонс «Ведомостей» на 17 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в России все чащи инвестируют по нормам шариата;

Трамп без лишнего шума уменьшает контроль за финансовым сектором;

финансовые консультанты остерегают от продажи валюты.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как озеленяют усадьбы на Рублевке

и статью на полосе «Комментарии»: какую роль в революции 1917 г. сыграла неготовность России к войне нового типа.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».