Анонс «Ведомостей» на 17 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
в России все чащи инвестируют по нормам шариата;
Трамп без лишнего шума уменьшает контроль за финансовым сектором;
финансовые консультанты остерегают от продажи валюты.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как озеленяют усадьбы на Рублевке
и статью на полосе «Комментарии»: какую роль в революции 1917 г. сыграла неготовность России к войне нового типа.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».