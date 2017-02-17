В районе Аляски зафиксирована утечка газа из подводного трубопровода

В течение последних десяти дней в заливе Кука у берегов американского штата Аляска фиксируется утечка газа из подводного трубопровода, сообщает Associated Press. Газопровод диаметром около 200 мм принадлежит компании Hilcorp Alaska, LLC и расположен на глубине около 25 м.

По оценкам Департамента по охране окружающей среды Аляски, ежесуточная утечка оценивается в 6400-9200 кубометров. Этого хватило бы, чтобы обеспечить газом почти 400 домов.

О причинах утечки пока неизвестно, водолазы не могут спуститься под воду из-за сложной ледовой обстановки.

Утечка зафиксирована примерно в 6 км от побережья. Департамент по охране окружающей среды считает, что угрозы для населения нет. Защитники природы опасаются, что утечка может навредить обитателям моря.