Гендиректор «Почты России» отказался говорить про свой бонус из-за доследственной проверки

Гендиректор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов сообщил, что СКР продолжает в его отношении доследственную проверку. Как передает ТАСС http://tass.ru/proisshestviya/4031614, он добавил, что не может давать комментарии, пока она не закончилась. Предприятие, по его словам, работает в штатном режиме и нацелено на «операционные задачи».

25 ноября 2016 г. представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство считает незаконной выплату Страшнову премии в размере 95 млн руб. за 2014 г. Прокуроры направляли в Следственный комитет России материалы на возбуждение уголовного дела в отношении топ-менеджера, который, по их мнению, злоупотребил полномочиями. Помимо прочего претензия Генпрокуратуры могла заключаться в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством, утверждал федеральный чиновник, знакомый с топ-менеджером, и подтверждал человек, близкий к правоохранительным органам. Страшнов тогда говорил, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство.

31 января генпрокурор Юрий Чайка в интервью ТАСС назвал эти бонусы «откровенной наглостью». «Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 000 руб., а он себе бонусы под 100 млн начисляет!» – заметил он.

2 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что Минкосвязи ищет замену Страшнову, у которого контракт истекает 1 июля. Кандидатом в преемники Страшнова собеседники издания в правительстве называют члена правления «Ростеха» Сергея Куликова. В «Почте России» эту информацию назвали слухами.