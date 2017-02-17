В Пермском крае магазин оштрафовали за введение минимальной суммы покупки

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю после прокурорской проверки оштрафовало магазин «Светофор» в Краснокамске за введение минимальный суммы чека. Гипермаркет тем самым вынуждал покупателей совершать покупки не меньше определенной суммы, передает «Интерфакс».

Проверка была проведена прокуратурой по факту жалоб жителей города. В ходе нее выяснилось, что магазин установил для покупателей минимальную сумму покупки в размере 300 руб. Объявления об этом были прикреплены на информационных стендах в торговых залах и непосредственно у касс.

«Граждане были вынуждены без надобности приобретать дополнительные товары, чтобы выбрать необходимую минимальную требуемую сумму», - отметили в прокуратуре.

Штраф для магазина составил 10 000 руб. Магазины данной торговой сети работают в Перми, Соликамске, Чусовом и Лысьве. «Указанное незаконное ограничение снято по всем торговым объектам», - уточнили в ведомстве.