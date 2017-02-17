Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 февраля 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп в четверг провел яркую пресс-конференцию, на которой выступил в защиту Майкла Флинна, уволенного с поста его советника по национальной безопасности, и обвинил СМИ в том, что они препятствуют его попыткам улучшить отношения с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация Трампа меняет подход к отношениям с Россией. Министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон дали понять, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в некоторых областях, но не в военной. Их заявления подчеркивают, что у стран остаются сильные разногласия из-за ситуации на Украине, и снижают надежды на улучшение их отношений читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал нынешнего лидера страны Терезу Мэй найти способ позволить британцам отказаться от Brexit, если их не устроят условия выхода из ЕС читать на FT.com

Китайские компании стали активно использовать в своих названиях фамилию Трампа после его победы на выборах. Это распространенная практика в стране. Также они используют фамилии других мировых лидеров, в том числе Владимира Путина и Ангелы Меркель читать на FT.com

Крупный план

Сейчас западный мировой порядок, который 10 лет назад на конференции в Мюнхене раскритиковал Владимир Путин, выглядит слабым. Россия надеялась улучшить отношения с США после победы Дональда Трампа на выборах. Но сделать это России и увеличить свою роль в мире мешает беспорядок в Вашингтоне читать на FT.com

Экономика

Критика Трампа в адрес Китая, Японии и Германии по поводу манипулирования курсом национальной валюты, похоже, подействовала на другие страны. Если до выборов в США центробанки Швейцарии и Тайваня старались ослабить свои валюты, то после их курс стал расти. По мнению аналитиков, Швейцария и Тайвань хотят избежать критики Трампа читать на WSJ.com

Европейская экономика восстанавливается. Но при этом больше всего растут котировки акций тех европейских компаний, которые сильно связаны с экономикой Китая читать на WSJ.com

У поколения бэби-бумеров в США большие долги и мало сбережений, поэтому у них возникла проблема с пенсией. Это вынуждает некоторых бэби-бумеров работать дольше или сокращать расходы, например, переезжая с побережья Калифорнии в сельскую глубинку в Айове читать на WSJ.com

Индустрия

Суд Южной Кореи объявил банкротом Hanjin Shipping, которая долгое время была ведущим контейнерным перевозчиком страны, и распорядился ликвидировать компанию читать на WSJ.com

Автомобили

Daimler идет на рискованный шаг в США, планируя продавать там только электрические версии автомобилей Smart. Пока на электромобили приходится лишь малая часть авторынка США читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу утром подешевела на фоне сильного роста ее запасов в США читать на WSJ.com

IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, возможно, произойдет не раньше 2019 г. Оно задержится из-за проблем с реструктуризацией саудовской госкомпании и запутанностью ее финансов читать на WSJ.com

Самые большие за 27 лет запасы бензина в США, вызванные снижением спроса, могут стать главным препятствием на пути росту цен на нефть читать на WSJ.com

Из-за высоких издержек, низких цен на нефть и жестких экологических правил энергетические компании вынуждены отказываться от планов по добыче нефти в Канаде читать на WSJ.com

Гендиректор Mitsubishi Heavy Industries Суничи Миянага в интервью FT заявил, что конгломерат не будет спасать подразделение Toshiba, занимающееся атомной энергетикой. По его словам, их технологии слишком сильно различаются читать на FT.com

Финансы

Фонд Catalyst Hedged Futures Strategy потерял за последнюю неделю $600 млн из-за своих коротких позиций на фоне ралли на американском фондовом рынке читать на WSJ.com

Правительство Норвегии предложило серьезно изменить работу суверенного фонда страны размером $900 млрд. Оно планирует забирать из него меньше средств и увеличить инвестиции в акции, которые более рискованные, чем инвестиции в облигации читать на FT.com

Более 100 инвесторов, под управлением которых в совокупности находятся активы на $653 млрд, призывают банки, финансирующие строительство нефтепровода Dakota Access, сделать так, чтобы он не проходил через земли индейцев читать на FT.com

Allianz в четверг отчиталась о росте прибыли в IV квартале на 23%. Страховая компания планирует потратить до 3 млрд евро на выкуп своих акций читать на FT.com

Технологии

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён арестован по обвинениям во взяточничестве и других преступлениях в связи с крупным коррупционным скандалом в Южной Корее читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung встретила этот год с оптимизмом после трудного 2016 г., но арест руководителя компании помешает ей реорганизовать свой бизнес читать на FT.com

Sony станет третьим поставщиком аккумуляторов для следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy 8. С помощью этого компания хочет избежать повторения прошлогоднего отзыва смартфонов Galaxy Note 7 читать на WSJ.com

Alphabet заявила, что она нашла способ реализовать план по предоставлению интернет-соединения с помощью воздушных шаров на «годы» раньше читать на FT.com

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг опубликовал в четверг манифест, в котором заявил, что социальная сеть будет играть большую роль в борьбе с терроризмом и другими проблемами, а также сотрудничать с правительствами, компаниями и некоммерческими организациями читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай усилит контроль над иностранцами, которые осуществляют прямые видеотрансляции через китайские приложения. Иностранцам придется сначала подавать заявки в министерство культуры читать на WSJ.com

Медиабизнес

Популярный видеоблоггер PewDiePie извинился за антисемитский контент в своих роликах, но обвинил The Wall Street Journal и другие СМИ в том, что они выдернули его из контекста читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Kraft Heinz сделала Unilever предложение о слиянии. Последняя его отклонила, но Kraft Heinz надеется договориться. Это может стать одной из крупнейших сделок в истории читать на FT.com читать на WSJ.com

У скандального стартапа Theranos, занимающегося анализами крови, истощаются денежные резервы. На конец 2016 г. у него было $200 млн — в несколько раз меньше, чем он привлек от инвесторов и партнеров. Дело в том, что у стартапа почти не было выручки в последние годы читать на WSJ.com

Фермеры в США начинают закупать семена, удобрения и пестициды в онлайн-магазинах, поскольку это позволяет им экономить. Но это создает угрозу сельскохозяйственным магазинам и кооперативам, у которых они традиционно закупались читать на WSJ.com

Западные бренды имеют амбициозные планы в отношении Индии. Но расширить свой бизнес там им будет нелегко, поскольку местные потребители по-прежнему лояльны к национальной одежде и покупательная способность многих индийцев невелика читать на FT.com

На проходящей в Лондоне выставке велосипедов большое внимание привлекли электрические велосипеды. Дистрибьюторы надеются, что такие велосипеды помогут увеличить продажи читать на FT.com

Менеджмент

Офисные сотрудники во многих странах завидуют долгим перерывам на обед в Испании, но при этом испанцы заканчивают работать поздно. Поэтому критики долгого рабочего дня в Испании хотят, чтобы компании сосредоточились на выполнении работы, а не количестве часов, которые сотрудники находятся в офисе читать на FT.com

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