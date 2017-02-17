Kraft Heinz ведет переговоры с Unilever о слиянии

Американская Kraft Heinz, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, предложила британо-голландской Unilever слияние. Как говорится в пресс-релизе Heinz, Unilever отклонила предложение, но в компании надеются достичь соглашения по поводу условий сделки».

Слияние двух компаний может стать одним из крупнейших в истории. Капитализация Kraft Heinz составляет $106 млрд, Unilever - 132 млрд евро. В ходе предварительных торгов в пятницу акции Kraft Heinz выросли в цене на 5,5%, бумаги Unilever на торгах в Лондоне подскочили на 11,6%.

Kraft Heinz была создана в июле 2015 г. в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель Kraft Heinz включает свыше 200 брендов, многие из которых известны по всему миру (сыры Kraft и Philadelphia, кофе Jacobs, Maxwell House и Carte Noire, шоколад Alpen Gold, Cadbury, Milka и Toblerone, кетчупы и детское питание Heinz). Продукция компании продается почти в 200 странах.

Англо-голландской концерн Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой он вышел в 1992 г. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.