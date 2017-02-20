SIPRI: Россия, США и Китай остаются крупнейшими экспортерами оружия

Россия, США и Китай остаются крупнейшими экспортерами оружия, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира. На США в 2012–2016 г. приходилась треть всех экспортных поставок вооружений, по сравнению с 2007–2011 гг. объем экспорта из США вырос на 21%. Почти половина поставок из США приходится на страны Ближнего Востока, при этом американское оружие закупают не менее 100 стран мира. Значительная доля в поставках приходится на ударные истребители с ракетами и оружие точного наведения.

На Россию приходится 23% всех экспортных поставок вооружений. 70% ее вооружений уходит в четыре страны: Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.

По сравнению с 2007–2011 гг. в 2012–2016 гг. доля Китая в экспорте вооружений выросла с 3,8 до 6,2%. Китай обогнал Францию (6%) и Германию (5,6%), Франция может нарастить поставки за счет крупных контрактов, подписанных в последние пять лет, отмечает SIPRI. На эти пять стран приходится 74% рынка экспорта вооружений.

Эксперты констатируют рост объема международных сделок с вооружениям с 2004 г. По сравнению с 2007–2011 гг. в 2012–2016 гг. их объем вырос на 8,4% и достиг максимума для любых пятилетних периодов после окончания холодной войны. Вырос приток оружия в страны Азии и Океании и на Ближний Восток, Европа, Америка и Африка стали закупать меньше.

В 2012–2016 гг. Азербайджан импортировал в 20 раз больше оружия, чем Армения, говорится также в докладе.