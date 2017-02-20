Россия получила право на экспорт готовой продукции из мяса птицы в Египет

Россия получила право на экспорт готовой продукции из мяса птицы на продовольственный рынок Египта, сообщает Россельхознадзор.

Ведомство и Генеральная организация ветеринарной службы минсельхоз Египта согласовали соответствующий ветеринарный сертификат, говорится в сообщении.

«Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будет сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом», – отмечает Россельхознадзор.