«Транснефть» не планирует допэмиссию привилегированных акций

«Транснефть» не планирует размещать допэмиссию привилегированных акций, право на проведение которой закреплено в президентском указе от 18 февраля, но готова выполнить соответствующее решение собственника, если он его примет.

В понедельник был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому после размещения допвыпуска обыкновенных акций в пользу государства (оплачивается долями в компаниях – владельцах акций Каспийского трубопроводного консорциума), монополии разрешается выпустить префы с условием сохранения доли государства в капитале на уровне не менее 75% + 1 акция.

Как сообщил «Интерфаксу» советник президента «Транснефти» Игорь Демин, в планы компании не входит дополнительный выпуск привилегированных акций. Но в случае принятия собственником такого решения оно будет реализовано, если владельцы префов не заблокируют дополнительный выпуск.

Государство владеет 100% обыкновенных акций "Транснефти", привилегированные акции находятся у частных собственников, крупнейшим считается фонд UCP Ильи Щербовича.