Суд подтвердил долг «Ювелирного дома «Яшма» перед Сбербанком в 5,4 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в декабре 2016 г. признал обоснованным требование Сбербанка России о включении в реестр кредиторов ООО «Ювелирный дом "Яшма", входящего в группу одной из крупнейших российских ювелирных компаний, 5,4 млрд руб., в том числе 5,4 млрд руб. – основной долг и 3,8 млн руб. – неустойка.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу конкурсного управляющего должника.

В материалах дела говорится, что Сбербанк и ООО «Агрострой» (заемщик) 1 марта 2013 г. заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок по 28 февраля 2018 г. с лимитом в сумме 9,7 млрд руб. для финансирования строительства жилого комплекса повышенной комфортности «Ново-Никольское».

В обеспечение исполнения обязательств по договору Сбербанк и «Ювелирный дом "Яшма" 16 апреля 2013 г. заключили договор поручительства.

По состоянию на 25 мая 2016 г. общий размер задолженности по кредиту (с учетом штрафных санкций) составлял 5,4 млрд руб.

25 мая 2016 г. Арбитражный суд Москвы по заявлению компании «Фризо трейдинг инк.» (Британские Виргинские острова) признал несостоятельным (банкротом) ООО «Ювелирный дом "Яшма". Суд открыл в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре и утвердил управляющим должника Александра Гладкова.