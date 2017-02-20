РЖД ожидает роста погрузки в феврале на 4%

РЖД ожидает роста погрузки в феврале на 4%, за 20 дней февраля он составил 3,6%, сообщил журналистам замруководителя Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов.

«Примерно около 4%», – сказал он, отвечая на вопрос о прогнозируемом росте погрузки в феврале. По его словам, с начала февраля рост погрузки составил 3,6%.

Ранее вице-президент РЖД Салман Бабаев говорил, что компания прогнозирует рост погрузки в феврале на 3,7% по сравнению с февралем 2016 г. Погрузка на сети РЖД в феврале 2016 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 2,9% до 95,2 млн т.