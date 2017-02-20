Россия подала апелляцию в ВТО на решение по спору с ЕС по автомобилям

Россия обжаловала выводы третейской группы в споре в ВТО с ЕС по легким коммерческим автомобилям (LCV), сообщило Минэкономразвития России.

«Причиной апелляции стало несогласие российской стороны с отдельными выводами арбитров. В опубликованном 27 января 2017 г. докладе третейская группа признала необоснованными большинство претензий ЕС, но усмотрела несоответствие правилам ВТО в некоторых аспектах проведенного Евразийской экономической комиссией расследования. Россия будет добиваться пересмотра выводов третейской группы о нарушениях норм ВТО», – отмечают в Минэкономразвития.

Согласно правилам ВТО апелляционный орган выносит решение по апелляции в течение 60 дней, но этот срок может быть продлен.

В конце января Еврокомиссия сообщила, что панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза.