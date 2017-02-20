«Русснефть» намерена увеличить инвестиции в 1,5 раза в 2017 году

«Русснефть» планирует увеличить инвестиции в 2017 г. в 1,5 раза до 25,7 млрд руб., говорится в сообщении компании. По итогам 2016 г. инвестиции составили 17,1 млрд руб.

Ранее владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев отмечал, что инвестиции компании на 2017–2019 гг. составят в общей сложности 90 млрд руб.

Плановый уровень добычи «Русснефти» будет не ниже показателя 2016 г. в 7 млн т нефти, сообщила компания. В случае восстановления баланса спроса и предложений на мировом нефтяном рынке уже в первом полугодии компания планирует увеличить добычу не менее чем на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Бизнес-план «Русснефти» на 2017 г. предусматривает изменение структуры добычи с целью повышения ее маржинальности. Мероприятия по оптимизации структуры производства позволят создать потенциал для увеличения добычи нефти после снятия ограничений, связанных с договоренностями со странами ОПЕК по сокращению добычи.

Рост добычи будет обеспечен значительным увеличением фонда новых скважин. Количество пробуренных скважин в 2017 г. должно возрасти на 21% до 128 единиц (106 единиц в 2016 г.).