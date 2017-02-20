Сталь в Китае подорожала до трехлетнего максимума

Спотовые цены на сталь в Китае подскочили в понедельник до самого высокого уровня с января 2014 г. на фоне ограничения производства стали в некоторых регионах страны.

Стальные арматурные стержни подорожали на 2,1% до 3546 юаней ($516). С начала года сталь выросла в цене на 24% на торгах в Китае.

Между тем железная руда на Даляньской сырьевой бирже прибавила в понедельник 1,7% и завершила торги на самой высокой отметке с июля 2014 г., сообщает агентство Bloomberg.

Власти Китая ввели ограничения на работу сталелитейных предприятий в провинции Хэбэй (крупнейшем регионе КНР по объемам выплавки стали), чтобы обеспечить нормальное качество воздуха в Пекине на время сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая пройдет в марте.