Медведев объявил о запуске двух ТОР с объемом частных инвестиций 1,7 трлн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о запуске двух ТОР (территорий опережающего развития) с проектами «Роснефти» и «Газпрома» с «Сибуром» с объемом частных инвестиций 1,7 трлн руб.

«Там [на Дальнем Востоке] уже работает 14 ТОР для поддержки крупнейших инвестпроектов. Еще две ТОР будут созданы», – сказал он на совещании с вице-премьерами.

Премьер уточнил, что одна ТОР касается проекта в области нефтехимии в Приморском крае, где «Роснефть» строит соответствующий комплекс.

Инвестиции в него оцениваются более чем в 500 млрд руб.

Вторая ТОР находится в Амурской области, где «Газпром» и «Сибур» строят заводы по газопереработке и газохимии. Инвестиции в них оцениваются в 1,2 трлн руб.