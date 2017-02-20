Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 февраля 2017 года

Политика

Вице-президент США Майк Пенс на выходных встретился в Мюнхене с лидерами Украины и стран Балтии и попытался убедить их, что Вашингтон продолжит их поддерживать. Политика президента США Дональда Трампа в отношении России остается неясной читать на WSJ.com

Сенатор Линдси Грэм призвал конгресс ввести новые санкции против России в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США читать на WSJ.com

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что рассмотрит идею сражаться в Ираке с «Исламским государством» (запрещено в России). Он также подчеркнул, что США не интересует иракская нефть читать на WSJ.com

Хорхе Перес, девелопер-миллиардер и давний друг Трампа, публично раскритиковал его политику в отношении иммигрантов и Мексики. В тихую или открытую оппозицию к Трампу встают и руководители американских компаний, чей бизнес сильно зависит от продаж в Мексике читать на WSJ.com

В интернете появилась видеозапись убийства Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи, которое произошло в аэропорту Малайзии на прошлой неделе читать на WSJ.com

Билл Гейтс призвал армию США больше сосредоточиться на подготовке к борьбе с глобальными биотеррористическими атаками и пандемиями читать на WSJ.com

Точка зрения

Глядя на то, как Трамп провел первый месяц на посту президента, колумнист FT Эдвард Люс ставит вопрос: Трамп первым сломает американскую политическую систему, или она - его? читать на FT.com

Чтобы понять, будут ли цены на нефть расти дальше или они уже достигли потолка, нужно проанализировать факты. При этом большая роль отведена Саудовской Аравии, которая является единственным стабилизирующим производителем нефти, пишет Ник Батлер, профессор и председатель Kings Policy Institute в Kings College London читать на FT.com

Экономика

Возможное изменение способа учета экспорта увеличит торговый дефицит США, и это может помочь Трампу настаивать на изменении торговых соглашений читать на WSJ.com

Евросоюз не намерен обсуждать с Лондоном вопросы торговли в связи с Brexit до тех пор, пока не будет достигнут прогресс по финансовым обязательствам Великобритании перед блоком и правам экспатриантов. По мнению Брюсселя, это может произойти только к концу года читать на FT.com

Индустрия

Ожидается, что горнодобывающие гиганты на этой неделе отчитаются о хороших финансовых результатах благодаря росту цен на медь читать на WSJ.com

Еврокомиссия расследует проект строительства высокоскоростной железной дороги между Белградом и Будапештом, который финансирует Китай. Эта железная дорога – часть инициативы создания Экономического пояса Шелкового пути читать на FT.com

Автомобили

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе должна встретиться с гендиректором PSA Карлосом Таваресом, чтобы обсудить сохранение тысяч рабочих мест в Великобритании в случае покупки французским автопроизводителем Vauxhall у General Motors читать на WSJ.com

Великобритания и Германия обеспокоены, что PSA может сократить рабочие места именно в их странах, а не во Франции в результате возможной покупки Opel и Vauxhall читать на FT.com

Финансы

Джей Клейтон, претендующий на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, хочет смягчить регулирование, чтобы компаниям было легче привлекать капитал на публичных рынках читать на WSJ.com

Тим Тросби, очередной бывший менеджер JPMorgan Chase, перешел в Barclays, став новым руководителем его инвестиционного подразделения. Тросби заслужил репутацию решительного и готового идти на риск трейдера читать на WSJ.com

Американские банки хотят пролоббировать отмену лимитов на комиссию по дебетовым картам. Как они утверждают, эти лимиты не принесли пользы потребителям, зато обогатили ритейлеров на $42 млрд. Это происходит на фоне обещания Трампа смягчить закон Додда - Фрэнка читать на FT.com

Гендиректор Royal Bank of Scotland Росс Макэван в интервью FT дал понять, что банк может наконец снова стать прибыльным в 2018 г. Его убытки после финансового кризиса превысили уже 50 млрд фунтов читать на FT.com

Технологии

Индия начала создавать базу биометрических данных своих граждан, которая должна стать крупнейшей в мире. Это должно поспособствовать развитию кибертранзакций, но в то же время волнует сторонников защиты конфиденциальности данных читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска в воскресенье впервые запустила с космодрома Космического центра Кеннеди на орбиту беспилотную ракету с грузом для международной космической станции читать на WSJ.com

Суд Новой Зеландии постановил, что Ким Дотком и еще трое человек могут быть экстрадированы в США, где их обвиняют в нарушении авторских прав в связи с созданием файлообменника Megaupload. Но ответчики планируют подать апелляцию читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon планирует нанять 5000 человек в Великобритании в этом году. Это свидетельствует о ее приверженности стране несмотря на Brexit читать на FT.com

Потребительский рынок

Акции Unilever подешевели на 8% в понедельник утром после того, как Kraft Heinz отказалась от идеи ее поглощения за $143 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Бразилия готовится впервые импортировать кофе, так как из-за сильной засухи в последние годы у нее возник дефицит робусты. Также на этом фоне сильно выросли цены на робусту на мировом рынке читать на FT.com

Выручка Yves Saint Laurent растет уже шесть лет подряд вопреки неблагоприятному тренду в люксовом секторе. Достичь этого удалось с помощью сохранения корпоративной культуры, не присущей большим корпорациям, рассказала FT гендиректор YSL Франческа Беллеттини читать на FT.com

Недвижимость

Объем сделок с коммерческой недвижимостью в Южной Корее достиг рекордных $12 млрд в 2016 г. благодаря спросу со стороны иностранных инвесторов, которых привлекает относительно высокая доходность этих инвестиций читать на FT.com

Менеджмент

Uber будет расследовать жалобы бывшей сотрудницы на то, что компания оставляла без внимания домогательства ее начальника в отношении нее и других женщин читать на WSJ.com читать на FT.com

Билл Гейтс в интервью изданию Quartz предложил облагать роботов такими же налогами, что и обычных сотрудников, чтобы защитить рабочие места читать на FT.com

Вместе с развитием космических стартапов у них появляется спрос на топ-менеджеров, владеющих степенью MBA. Поскольку отрасль очень специфичная, бизнес-школы только начинают предлагать соответствующие учебные программы читать на FT.com

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