Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 февраля 2017 года
Политика
Вице-президент США Майк Пенс на выходных встретился в Мюнхене с лидерами Украины и стран Балтии и попытался убедить их, что Вашингтон продолжит их поддерживать. Политика президента США Дональда Трампа в отношении России остается неясной читать на WSJ.com
Сенатор Линдси Грэм призвал конгресс ввести новые санкции против России в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США читать на WSJ.com
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что рассмотрит идею сражаться в Ираке с «Исламским государством» (запрещено в России). Он также подчеркнул, что США не интересует иракская нефть читать на WSJ.com
Хорхе Перес, девелопер-миллиардер и давний друг Трампа, публично раскритиковал его политику в отношении иммигрантов и Мексики. В тихую или открытую оппозицию к Трампу встают и руководители американских компаний, чей бизнес сильно зависит от продаж в Мексике читать на WSJ.com
В интернете появилась видеозапись убийства Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи, которое произошло в аэропорту Малайзии на прошлой неделе читать на WSJ.com
Билл Гейтс призвал армию США больше сосредоточиться на подготовке к борьбе с глобальными биотеррористическими атаками и пандемиями читать на WSJ.com
Точка зрения
Глядя на то, как Трамп провел первый месяц на посту президента, колумнист FT Эдвард Люс ставит вопрос: Трамп первым сломает американскую политическую систему, или она - его? читать на FT.com
Чтобы понять, будут ли цены на нефть расти дальше или они уже достигли потолка, нужно проанализировать факты. При этом большая роль отведена Саудовской Аравии, которая является единственным стабилизирующим производителем нефти, пишет Ник Батлер, профессор и председатель Kings Policy Institute в Kings College London читать на FT.com
Экономика
Возможное изменение способа учета экспорта увеличит торговый дефицит США, и это может помочь Трампу настаивать на изменении торговых соглашений читать на WSJ.com
Евросоюз не намерен обсуждать с Лондоном вопросы торговли в связи с Brexit до тех пор, пока не будет достигнут прогресс по финансовым обязательствам Великобритании перед блоком и правам экспатриантов. По мнению Брюсселя, это может произойти только к концу года читать на FT.com
Индустрия
Ожидается, что горнодобывающие гиганты на этой неделе отчитаются о хороших финансовых результатах благодаря росту цен на медь читать на WSJ.com
Еврокомиссия расследует проект строительства высокоскоростной железной дороги между Белградом и Будапештом, который финансирует Китай. Эта железная дорога – часть инициативы создания Экономического пояса Шелкового пути читать на FT.com
Автомобили
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе должна встретиться с гендиректором PSA Карлосом Таваресом, чтобы обсудить сохранение тысяч рабочих мест в Великобритании в случае покупки французским автопроизводителем Vauxhall у General Motors читать на WSJ.com
Великобритания и Германия обеспокоены, что PSA может сократить рабочие места именно в их странах, а не во Франции в результате возможной покупки Opel и Vauxhall читать на FT.com
Финансы
Джей Клейтон, претендующий на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, хочет смягчить регулирование, чтобы компаниям было легче привлекать капитал на публичных рынках читать на WSJ.com
Тим Тросби, очередной бывший менеджер JPMorgan Chase, перешел в Barclays, став новым руководителем его инвестиционного подразделения. Тросби заслужил репутацию решительного и готового идти на риск трейдера читать на WSJ.com
Американские банки хотят пролоббировать отмену лимитов на комиссию по дебетовым картам. Как они утверждают, эти лимиты не принесли пользы потребителям, зато обогатили ритейлеров на $42 млрд. Это происходит на фоне обещания Трампа смягчить закон Додда - Фрэнка читать на FT.com
Гендиректор Royal Bank of Scotland Росс Макэван в интервью FT дал понять, что банк может наконец снова стать прибыльным в 2018 г. Его убытки после финансового кризиса превысили уже 50 млрд фунтов читать на FT.com
Технологии
Индия начала создавать базу биометрических данных своих граждан, которая должна стать крупнейшей в мире. Это должно поспособствовать развитию кибертранзакций, но в то же время волнует сторонников защиты конфиденциальности данных читать на WSJ.com
SpaceX Илона Маска в воскресенье впервые запустила с космодрома Космического центра Кеннеди на орбиту беспилотную ракету с грузом для международной космической станции читать на WSJ.com
Суд Новой Зеландии постановил, что Ким Дотком и еще трое человек могут быть экстрадированы в США, где их обвиняют в нарушении авторских прав в связи с созданием файлообменника Megaupload. Но ответчики планируют подать апелляцию читать на WSJ.com читать на FT.com
Amazon планирует нанять 5000 человек в Великобритании в этом году. Это свидетельствует о ее приверженности стране несмотря на Brexit читать на FT.com
Потребительский рынок
Акции Unilever подешевели на 8% в понедельник утром после того, как Kraft Heinz отказалась от идеи ее поглощения за $143 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com
Бразилия готовится впервые импортировать кофе, так как из-за сильной засухи в последние годы у нее возник дефицит робусты. Также на этом фоне сильно выросли цены на робусту на мировом рынке читать на FT.com
Выручка Yves Saint Laurent растет уже шесть лет подряд вопреки неблагоприятному тренду в люксовом секторе. Достичь этого удалось с помощью сохранения корпоративной культуры, не присущей большим корпорациям, рассказала FT гендиректор YSL Франческа Беллеттини читать на FT.com
Недвижимость
Объем сделок с коммерческой недвижимостью в Южной Корее достиг рекордных $12 млрд в 2016 г. благодаря спросу со стороны иностранных инвесторов, которых привлекает относительно высокая доходность этих инвестиций читать на FT.com
Менеджмент
Uber будет расследовать жалобы бывшей сотрудницы на то, что компания оставляла без внимания домогательства ее начальника в отношении нее и других женщин читать на WSJ.com читать на FT.com
Билл Гейтс в интервью изданию Quartz предложил облагать роботов такими же налогами, что и обычных сотрудников, чтобы защитить рабочие места читать на FT.com
Вместе с развитием космических стартапов у них появляется спрос на топ-менеджеров, владеющих степенью MBA. Поскольку отрасль очень специфичная, бизнес-школы только начинают предлагать соответствующие учебные программы читать на FT.com
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