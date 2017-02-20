«Газпром нефть» сократила добычу нефти на 2,58%, «Роснефть» – на 1,59%

Нефтяные компании России выполняют договоренности о сокращении добычи нефти, по состоянию на 19 февраля наибольшее снижение среднесуточной добычи нефти по сравнению с октябрем 2016 г. показали «Газпром нефть» - 2,58% и «Роснефть» - 1,59%, говорится в материалах ЦДУ ТЭК.

«Лукойл» уменьшил среднесуточную добычу на 0,44%, «Русснефть» - на 1,26%, «Татнефть» - на 0,65%, «Новатэк» - 0,95%. Сокращает этот показатель и «Сургутнефтегаз» - на 0,33%.

При этом прочие производители нарастили добычу на 0,28%.

В ноябре 2016 г. на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 г. решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 г. страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,164 млн баррелей по сравнению с октябрьскими показателями.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 000 баррелей.