Анонс «Ведомостей» на 21 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

покупатели новостроек бизнес-класса отказываются пользоваться мусоропроводами (приложение «Недвижимость»);

более 30 млрд руб. вложат в создание домов престарелых в России (приложение «Недвижимость»);

к увольнению нужно готовиться заранее – три совета, что надо сделать.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в каком состоянии спор о бренде «Столичная» в США

и статью на полосе «Комментарии»: на Западе падает интерес к демократии.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».