Анонс «Ведомостей» на 21 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
покупатели новостроек бизнес-класса отказываются пользоваться мусоропроводами (приложение «Недвижимость»);
более 30 млрд руб. вложат в создание домов престарелых в России (приложение «Недвижимость»);
к увольнению нужно готовиться заранее – три совета, что надо сделать.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в каком состоянии спор о бренде «Столичная» в США
и статью на полосе «Комментарии»: на Западе падает интерес к демократии.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».