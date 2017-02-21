«Роснефть» будет покупать нефть у Иракского Курдистана

«Роснефть» и региональное Иракское правительство Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов. Как говорится в пресс-релизе российской компании, документ был подписан на конференции IP Week в Лондоне. Стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес «Роснефти» в период с 2017 по 2019 г. Договор предусматривает предоплату. Покупателем значится трейдинговое подразделение ПАО «НК «Роснефть» – Rosneft Trading SA.

Комментируя сделку, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выразил удовлетворение в связи с началом взаимовыгодного партнерства с Курдистаном. Он надеется, что стороны вместе смогут найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Соглашение обеспечит сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ «Роснефти» и поможет повысить их эффективность, добавил Сечин.

Министр минеральных ресурсов регионального правительства Ашти Хаврами в свою очередь заявил, что соглашение «открывает возможности для широкого партнерства российской нефтяной компании «Роснефть» с Курдистаном во всех сферах энергетики».

«Роснефть» стала первой крупной нефтяной компаний, кто начал закупать нефть Иракского Курдистана по предоплате, отмечает Reuters. Курдистан начал торговать нефтью независимо от правительства в Багдаде три года назад, напоминает агентство. Полуавтономный регион заявил, что не получает свою долю из общего бюджета Ирака и ему не хватает денег для финансирования боевых действий против группировки «Исламское государство» (запрещена в России). С падением котировок нефти Курдистану пришлось занять до $3 млрд у трейдерских компаний, таких как Vitol, Petraco, Glencore и Trafigura, а также у Турции в обмен на обещания о будущих поставках сырой нефти. Теперь в этот ряд встала и «Роснефть».

Багдад сначала собирался судиться с покупателями курдской нефти, настаивая, что только центральное правительство Ирака является законным экспортером. Однако затем он смягчил позицию.