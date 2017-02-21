Менеджеры «Полюса» могут получить до 1,5% акций компании в рамках программы поощрения

Совет директоров ПАО «Полюс» в декабре 2016 г. принял новый долгосрочный план поощрения, говорится в материалах компании.

В соответствии с ним члены высшего руководства получат условное вознаграждение в форме акций ПАО "Полюс" в соответствии с достигнутыми финансовыми и другими показателями. Общее количество акций, которые могут быть распределены, ограничено 1,5% от уставного капитала компании.

Стоимость такого пакета на Московской бирже согласно цене закрытия торгов в понедельник составляет 12,7 млрд руб. В 2016 г. сумма расходов, возникших от долгосрочного плана поощрения, составила 1,012 млрд руб., говорится в материалах золотодобытчика.

На программу поощрения могут быть направлены акции, ранее выкупленные у акционеров, а также вновь выпущенные бумаги, отмечается в материалах «Полюса». Как сообщалось ранее, в результате присоединения дочернего ООО «Полюс-инвест», на котором числилось 34,1% квазиказначейских акций «Полюса», золотодобытчик собирается погасить 33,09% бумаг, тогда как 1% погашению не подлежит.

Новый план поощрения включает три этапа: 2016–2017, 2016–2018 и 2017–2019 гг.