Пассажиропоток «Шереметьево» в январе вырос на 19%

Пассажиропоток московского аэропорта «Шереметьево» в январе 2017 г. вырос на 19,1% относительно января прошлого года, до 2,68 млн человек, сообщила Росавиация.

Внутренние перевозки через «Шереметьево» увеличились на 18,3% до 1,169 млн пассажиров, международные – на 19,7% до 1,517 млн человек.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта «Домодедово» в январе вырос на 2,1% до 2,09 млн человек. Аэропорт «Внуково» в прошлом месяце увеличил показатель на 49,5% до 1,08 млн человек.