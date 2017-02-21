Совет директоров «Квадры» выставил на продажу 6,2% акций компании

ПАО «Квадра» планирует продать 6,2% акций компании, которые получило в результате выкупа у несогласных с голосованием на годовом собрании акционеров или не принимавших в нем участия. Соответствующее решение принял совет директоров компании.

В частности, компания собирается продать 122,654 млрд и 868,898 млн привилегированных акций. Акции планируется реализовать по рыночной стоимости на дату отчуждения, не ниже цены приобретения у акционеров по процедуре выкупа. Тогда стоимость бумаг составила 0,0029 руб. за одну обыкновенную акцию и 0,0027 руб. за привилегированную.

Уставный капитал «Квадры» состоит из 1,913 трлн обыкновенных акций и 75,273 млрд привилегированных. Таким образом, будет реализовано около 6,2% от количества акций номиналом 0,01 руб. На Московской бирже на 10.15 мск 21 февраля обыкновенные акции торговались по цене 0,00377 руб., привилегированные – 0,00419 руб.

Таким образом, пакет обыкновенных акций на бирже стоит 462,4 млн руб., привилегированных – 3,6 млн руб. «В целях недопущения уменьшения уставного капитала компания будет реализовывать поступившие в ее распоряжение акции по цене не ниже цены их приобретения и не ниже рыночной на момент реализации», – поясняется в пресс-релизе компании.