Бывший главный аудитор «Башнефти» вошел в правление «Квадры»

Совет директоров «Квадры» включил в правление компании бывшего главного аудитора ПАО «АНК "Башнефть", а ныне первого заместителя гендиректора генерирующей компании Николая Морозова, следует из материалов генерирующей компании.

Морозов уже занимал руководящие должности в структуре группы «Онэксим», в частности в Росбанке, «Норникеле», являлся исполнительным директором «Онэксима», директором по внутреннему контролю «Уралкалия».

В состав правления также вошла заместитель гендиректора по правовой работе Ксения Зеленцова. До прихода в "Квадру" она работал в структурах группы "Онэксим".

Морозов был назначен главным аудитором «Башнефти» 1 сентября 2015 г., перешел в «Квадру» в начале 2017 г.