РЖД увеличит закупки рельсов у «Мечела» на 22% в 2017 году

РЖД в 2017 г. увеличит закупки рельсов у «Мечела» на 22%, у Evraz - в пределах 3%, сообщила компания.

В частности, на предприятиях группы Evraz компания может приобрести до 700 000 т рельсов, в прошлом году эта цифра составила 677 800 т. У группы «Мечел» монополия планирует закупить 330 000 т этой продукции, что на 22,3% больше, чем в 2016 г. (тогда перевозчик приобрел 269 900 т).

В 2015 г. РЖД приобрела 628 400 т рельсов, весь объем был поставлен группой Evraz. Компания использует такую продукцию как для нового строительства, так и для ремонта путей.