Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 февраля 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности генерала Г.Р. Макмастера. Он заменит Майкла Флинна, который проработал лишь 24 дня и был уволен из-за контактов с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

У министра обороны США Джеймса Мэттиса по-видимому есть разногласия с Трампом по поводу России и другим важным вопросам. Но это влияет на внешнюю политику Трампа, делая ее более традиционной читать на WSJ.com

Трамп в понедельник раскритиковал иммиграционную политику Швеции. Это произошло после того, как Стокгольм обвинил Трампа в использовании некорректной информации, когда он говорил об уровне преступности читать на WSJ.com

Экономика

Трамп сможет повлиять на ФРС США, заполнив несколько свободных вакансий в совете управляющих. Вашингтон склоняется к тому, чтобы места достались выходцам из банковского сектора, а не научной среды читать на WSJ.com

Руководители американских экспортеров, включая General Electric и Boeing, написали конгрессу письмо, в котором поддержали введение налога на импорт читать на FT.com

Министры финансов стран еврозоны заявили в понедельник, что достигли прогресса в переговорах с МВФ по поводу его участия в предоставления помощи Греции. Скоро их представители отправятся в Афины, чтобы обсудить с правительством страны дальнейшие реформы читать на FT.com

Известный инвестор Марк Мобиус предвидит быстрое восстановление бразильской экономики благодаря реформам. Поэтому с ноября он увеличил долю бразильских и мексиканских активов в своем портфеле на 15-20% читать на WSJ.com

Нигерия стала ближе к девальвации национальной валюты. Пока выступающий против этого президент страны Мухаммаду Бухари лечится в Лондоне, центробанк позволил частным лицам приобретать доллары на 20% дороже официального курса читать на FT.com

Индустрия

Джефф Иммелт не говорит о планах уйти с поста гендиректора General Electric, который он занимает уже 15 лет. Но инвесторы и аналитики начинают готовиться к тому, что рано или поздно это произойдет читать на WSJ.com

BHP Billiton смогла снова стать прибыльной по итогам первой половины финансового года благодаря росту цен на сырье и сокращению расходов. Это позволило компании повысить дивиденды в два с лишним раза читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Китайская Geely и французская PSA борются за покупку малазийского автопроизводителя Proton, которому принадлежит бренд Lotus. Они готовятся сделать предложения в ближайшие дни. Proton ищет зарубежного партнера, чтобы расширить линейку автомобилей и повысить их качество читать на FT.com читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия склоняется к тому, чтобы провести IPO Saudi Aramco в Нью-Йорке. Но также она рассматривает биржи Лондона и Торонто читать на WSJ.com

Инвесторы открыли рекордное число длинных позиций на рынке нефти, но, возможно, они спешат, поскольку до сих пор сохраняется большой избыток предложения. Это создает риск обвала цен, предупреждают аналитики читать на WSJ.com

В Сингапуре находятся одни из крупнейших в мире НПЗ. Но их расходы могут вырасти, так как государство планирует ввести с 2019 г. налог на выбросы углекислого газа читать на FT.com

Финансы

Американский фонд Lone Star находится на решающей стадии переговоров о покупке португальского Novo Banco, созданного после краха Banco Espirito Santo в 2014 г. читать на WSJ.com

История со слиянием Kraft Heinz и Unilever оказалась недолгой, но она подчеркивает аномалии, которые наблюдались на фондовом рынке десятки лет и помогли Уоррену Баффетту сколотить состояние. Они заключаются в том, что котировки акций качественных компаний с низкой волатильностью имеют тенденцию расти быстрее читать на WSJ.com

Убыток HSBC в IV квартале 2016 г. резко вырос до $4,23 млрд из-за крупных списаний. Его годовая прибыль по уплаты налогов снизилась до $7,1 млрд. Банк объявил, что выкупит акции еще на $1 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Ant Financial, подразделение китайской Alibaba, вложит $200 млн южнокорейскую платежную систему Kakao Pay. Она хочет составить конкуренцию Visa и MasterCard читать на WSJ.com

Минимум 180 публичных китайских компаний могут быть вынуждены отменить или сократить планы по допэмиссии акций почти на $100 млрд. Это связано с новыми правилами регуляторов, направленными против использования привлекаемых средств для финансовых спекуляций читать на FT.com

Технологии

Apple заявила в понедельник Европейскому суду, что Еврокомиссия нарушила ее «фундаментальные права», потребовав доплатить Ирландии налоги на 13 млрд евро читать на FT.com

Snap пытается увеличить доходы от рекламы, в том числе с помощью брендированных селфи. Но главный риск для нее представляет рост конкуренции с Facebook читать на FT.com

WhatsApp, принадлежащая Facebook, добавила функцию, очень похожую на сервис Snapchat. Она позволяет пользователям делиться с друзьями фотографиями и другими файлами, которые исчезают через 24 часа читать на WSJ.com

Еще в ноябре люди были готовы покупать очки Spectacles со встроенной видеокамерой почти за $1000, но теперь эффект новизны прошел, и спрос резко снизился. Поэтому Snap на фоне приближающегося IPO пытается увеличить их продажи читать на WSJ.com

Несмотря на две масштабные хакерские атаки на Yahoo, о которых стало известно только в прошлом году, Verizon все равно договорилась о покупке ее интернет-бизнеса, хоть и на новых условиях. О сделке может быть объявлено во вторник читать на WSJ.com

Ванкувер пытается переманить талантливых IT-специалистов из США на фоне беспокойства по поводу иммиграционных реформ Трампа читать на FT.com

Vodafone продает компании Capita подразделение, занимающее предоставлением связи для пейджеров. Хоть оно обслуживает лишь около 1000 клиентов, сделка все равно потребует одобрения антимонопольных регуляторов читать на FT.com

Крупный план

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён хотел модернизировать непрозрачную культуру конгломерата, но вместо это сам оказался втянут в коррупционный скандал читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Акции Bayer подорожали примерно на 20% после победы Трампа на выборах. Это связано с тем, что он поддерживает ее сделку по покупке американского конкурента Monsanto за $57 млрд читать на WSJ.com

Переговоры о слиянии Kraft Heinz и Unilever прекращены, но обе компании теперь находятся под повышенным давлением. Инвесторы и аналитики ждут от них смелых шагов для ускорения роста прибыли читать на WSJ.com читать на FT.com

Фонд прямых инвестиций 3G Capital, стоящий за Kraft Heinz, может выделить до $15 млрд на следующую мегасделку, говорят близкие к нему люди читать на FT.com

Крупные фармацевтические компании вкладывают миллиарды долларов в лекарства от опасного заболевания печени, не связанного с алкоголизмом. Ожидается, что в ближайшие годы число болеющих им людей резко вырастет, поэтому глобальные продажи лекарств от него могут достичь $35 млрд в год читать на FT.com

Недвижимость

Brexit усилил опасения участников рынка недвижимости Великобритании, что цены на нем упадут, поэтому продают активы. После финансового кризиса на рынке наблюдался бум читать на WSJ.com

Менеджмент

Жалобы бывшей сотрудницы Uber на игнорирование компанией домогательств со стороны ее начальника вызывают опасения, что стартап готов закрывать глаза на непозволительное поведение ценных сотрудников читать на FT.com

В Великобритании и США некоторые компании предлагают специальные программы уже не молодым людям, особенно женщинам, чтобы они могли возобновить карьеру после перерыва читать на FT.com

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