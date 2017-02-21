Анонс «Ведомостей» на 22 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«Почта банк» собирается занять третье место в списке розничных банков России;

американский бизнес обороняется от критики Трампа;

нефть может не подорожать.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: владелец «Глории джинс» Владимир Мельников рассказал в интервью об экспансии за рубеж

и статью на полосе «Комментарии»: юбилей 1917 г. будет весьма противоречивым.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 21 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 20 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 19 февраля 2016 года
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