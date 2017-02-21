Анонс «Ведомостей» на 22 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
«Почта банк» собирается занять третье место в списке розничных банков России;
американский бизнес обороняется от критики Трампа;
нефть может не подорожать.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: владелец «Глории джинс» Владимир Мельников рассказал в интервью об экспансии за рубеж
и статью на полосе «Комментарии»: юбилей 1917 г. будет весьма противоречивым.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».