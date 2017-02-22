Подготовкой столицы к ЧМ-2018 довольны большинство москвичей – ВЦИОМ

Большинство горожан позитивно оценивают подготовку Москвы к Чемпионату мира по футболу 2018 г. и, в частности, реконструкцию стадиона «Лужники». Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

«Позитивно относятся к футболу более 60% опрошенных, а знают о предстоящем футбольном турнире около 90%. При этом посещать матчи на стадионах планируют 18% горожан, из которых большинство собираются пойти на стадионы Москвы (80%), а 9% — поехать в другие города России», — говорится в сообщении на сайте организации.

Результаты опроса показывают, что реконструкция стадиона «Лужники», который примет финал предстоящего турнира, является для москвичей узнаваемым проектом (77%), а среди тех, кто слышал о реконструкции, ее одобряют 83%.

В целом, согласно данным ВЦИОМ, занятия спортом в Москве пользуются большой популярностью среди москвичей. «Более половины москвичей (62%) занимаются спортом, еще 22% жителей в данный момент не занимаются, но хотели бы. Территориально около трети горожан, ведущих спортивный образ жизни, ходят в спортивный зал рядом с домом (37%), в районе проживания занимаются 29%, а 25% вынуждены ездить в другие районы города», - отмечается в исследовании. Ключевыми параметрами при выборе спортивного зала для столичных жителей являются транспортная доступность учреждения (51%) и стоимость услуг (50%).

Наиболее популярными видами спорта у москвичей, согласно сведениям ВЦИОМ, являются фитнес и плавание: ими занимаются 30% и 20% спортивных жителей соответственно. Каждый десятый предпочитает лыжи (11%), командные виды спорта (11%), а также легкую атлетику (9%).

Опрос ВЦИОМ был проведен методом телефонного интервью в период с 1 по 7 февраля 2017 г. В нем приняли участие 1200 респондентов.