Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 февраля 2017 года

Политика

На заседании Совета Безопасности ООН у дипломатов возникли разногласия по поводу России. Представители западных стран назвали ее главной дестабилизирующей силой в Европе из-за ситуации на Украине, а дипломаты из некоторых стран Центральной Европы заявили, что единственное решение проблем — это налаживание связей между США и Россией читать на WSJ.com

Россия налаживает контакты с партией «Альтернатива для Германии» в связи с ожиданиями, что поддержка популистов в Европе увеличится. Лидер партии Фрауке Петри на выходных встречалась в Москве со спикером Госдумы Вячеславом Володиным читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа объявила новые меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, из-за чего миллионы человек теперь находятся под угрозой депортации читать на WSJ.com читать на FT.com

Полиция Малайзии подозревает сотрудника посольства Северной Кореи в причастности к убийству сводного брата Ким Чен Ына. Также она сообщила, что кто-то пытался попасть в морг, где находится его тело читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Впервые почти за четыре года в январе ни в одной из стран еврозоны не была зафиксирована дефляция читать на WSJ.com

Мартин Шульц, который хочет стать новым канцлером Германии, намерен провести экономические реформы. Но принятые в 2000-х гг. законы помогли сделать страну сильнейшей экономикой еврозоны читать на FT.com

МВФ во вторник посоветовал Германии и другим европейским странам «конструктивно взаимодействовать» с Трампом и воспринимать всерьез жалобы США на нечестную торговлю читать на FT.com

Индустрия

Несмотря на рост интереса инвесторов к золотодобывающим компаниям в мире в прошлом году, они относятся настороженно к российским компаниям из-за их прошлых проблем, санкций и связанных с корпоративным управлением рисков читать на FT.com

Швейцарская машиностроительная компания ABB обнаружила мошенничество в своем подразделении в Южной Корее, в результате которого у нее было украдено около $100 млн. Подозреваемый скрылся в начале февраля читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистая годовая прибыль Airbus снизилась на 66% до 995 млн евро из-за крупного списания, связанного с военно-транспортными самолетами A400M читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор PSA Карлос Таварес обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и руководителями немецких профсоюзов планы по покупке Opel у General Motors. Он пообещал уважать нынешние соглашения с рабочими и оставить Opel независимой компанией читать на WSJ.com читать на FT.com

Первые три года на посту гендиректора PSA Карлосу Таваресу приходилось решать проблемы французского автопроизводителя, который был близок к банкротству, но теперь он стремится расширить бизнес компании за рубежом читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell открывает заправочные станции для автомобилей с водородным топливным элементом в Великобритании, Германии и США. Но пока такие автомобили не пользуются высоким спросом читать на FT.com

Энергоресурсы

Saudi Aramco выбрала JPMorgan Chase, HSBC и Morgan Stanley в качестве главных андеррайтеров для своего IPO читать на WSJ.com

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во вторник заявил, что не видит в США угрозу для картеля. В марте он планирует встретиться с производителями сланцевой нефти читать на WSJ.com

Немецкая RWE получила годовой убыток 5,7 млрд евро из-за крупных списаний, связанных с ее АЭС в Германии. Компания отменила выплату дивидендов второй год подряд читать на FT.com

Финансы

Банк Wells Fargo уволил четырех менеджеров высшего звена в связи со скандалом об открытии фальшивых счетов, который разразился прошлой осенью. Внутреннее расследование продолжается, поэтому за этим могут последовать и другие увольнения читать на WSJ.com

Париж предпринимает новые попытки переманить банкиров из Лондона, в том числе обещает построить для них семь новых небоскребов в деловом районе Дефанс читать на FT.com

Barclays договорился со своим африканским подразделением о деталях разрыва. Он может стоить банку 1 млрд фунтов читать на FT.com

Народный банк Китая предпринял новые попытки ограничить теневое кредитование, ведь во многом из-за него кредитование в стране достигло рекордного уровня в январе читать на FT.com

Деятельность рейтинговых агентств в Великобритании вызывает беспокойство из-за Brexit. Дело в том, что сейчас их контролируют только европейские регуляторы, поэтому после выхода из ЕС этим должно будет заняться какое-то из британских ведомств. Но для этого нужна длительная подготовка читать на FT.com

Технологии

Руководители Snap ответили на вопросы потенциальных инвесторов в Нью-Йорке в ходе роудшоу перед IPO компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Boeing собирается выпускать спутники быстрее с помощью 3D-печати. Но компании из-за этого будет нужно меньше сотрудников читать на WSJ.com

Медиабизнес

Alphabet согласилась провести аудит данных о просмотре видео на YouTube, которые собирают независимые компании. Это должно повысить доверие рекламодателей читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Выяснилось, что инвестор-активист Карл Айкан приобрел долю в фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как компания объявила об изменении состава совета директоров под давлением Jana Partners, другого инвестора-активиста читать на WSJ.com

Рынок органической пищи в США переживает бум, но американские фермеры испытывают проблемы, так как растет импорт и это способствует снижению цен читать на WSJ.com

Представители игорного бизнеса заявили, что готовы инвестировать $10 млрд в создание бизнеса в Японии, где парламент в декабре открыл дорогу для легализации казино читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Подробная история того, почему Уоррену Баффетту и 3G Capital, стоящими за Kraft Heinz, не удалось приобрести Unilever за $143 млрд читать на FT.com

Недвижимость

Владельцам офисов во многих городах США становится трудно повышать ренту из-за увеличения предложения и замедления роста рабочих мест, выявило исследование Green Street Advisors читать на WSJ.com

Менеджмент

Беженцы приходятся кстати некоторым американским компаниям, которые ищут сотрудников. Правда, работодателям приходится помогать им адаптироваться к жизни в новой стране и повышать их квалификацию читать на WSJ.com

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