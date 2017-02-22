«Новатэк» хочет увеличить производство СПГ при сохранении внутренней доли рынка

«Новатэк» хочет увеличить производство СПГ при сохранении внутренней доли рынка, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов председатель правления компании Леонид Михельсон.

«Наша стратегия будет направлена в первую очередь на увеличение нашей доли на рынке СПГ. Уже наш второй проект СПГ даст в сумме около половины всех СПГ-мощностей Катара. По объему это уже целая стратегия! Но наша стратегия также будет направлена на сохранение нашей доли на внутреннем рынке газа. И загрузке наших существующих мощностей по переработке жидких углеводородов. Мы также рассматриваем вопросы по газохимии и переработке газового конденсата в проекты с высокой добавленной стоимостью», - сообщил он.

«Вы понимаете, что все эти проекты требуют глубокой оценки инвестиций. И думаю, что в ближайшее время мы сделаем эти оценки и донесем их до инвестиционного сообщества», - добавил Михельсон.