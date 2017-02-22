Минэкономразвития против предложений нефтяников по энергостратегии до 2035 года

Минэкономразвития России не поддержало предложения нефтегазовых компаний по энергетической стратегии России до 2035 г., говорится в письме замминистра Николая Подгузова в Минэнерго, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В частности, министерство высказалось против предложения «Роснефти» о сохранении действующего режима доступа на шельф, сдерживании тарифов «Транснефти» и льготах для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Минэк также не поддерживает предложение «Лукойла» об освобождении от ответственности за невозврат зарубежных инвестиций в случае неудачных проектов, а также предложение «Новатэка» о дополнительной индексации цен на газ зимой.

По мнению Минэкономразвития России, право разработки континентального шельфа «целесообразно предоставить негосударственным российским компаниям».

Также министерство против предложения «Роснефти» о сдерживании роста тарифов «Транснефти» на транспортировку нефти и нефтепродуктов и приведения тарифов в соответствие с уровнем рентабельности сравнимых компаний-операторов на международном рынке.

Минэкономразвития также высказалось против предложений «Роснефти» о налоговых стимулах для повышения рентабельности НПЗ, поставляющих светлые нефтепродукты.

МЭР выступает также и против предложения «Лукойла» освободить российских нефтяников от ответственности за невозврат инвестиций в геологоразведочные проекты за рубежом в случае их неуспешности, поскольку это может послужить возможностью для незаконного вывода средств за рубеж.

МЭР отрицательно относится и к идее «Новатэка» по дополнительной индексации цен на газ в зимний период в 2017-2019 гг. в целях повышения эффективности.