Производители мороженого обратились в ФАС из-за роста цен на сливочное масло

Гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов сообщил, что производители мороженого обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за резкого роста цен на сливочное масло.

«Начиная с ранней осени неожиданно подскочила цена на сливочное масло. Выросла стоимость на 100 руб., в отдельных случаях - на 200 руб. за килограмм. Такая скачкообразная ситуация привела к тому, что цена на мороженое выросла, снизилось потребление в какой-то мере, выросла себестоимость», – сказал он RNS.

По словам Елхова, стоимость мороженого растет в среднем на 10% ежегодно, а когда растет цена на сырье, рост ускоряется до 15%. «Мы с ФАС советовались, нам сказали, что оснований для судебного разбирательства по поводу картельных сговоров нет. Хотя, с другой стороны, как можно объяснить, что сразу у всех производителей масла выросли таким образом цены? Мы подняли эту тему на совещании в ФАС», – отметил Елхов.

По его мнению, резкий рост цен на сливочное масло не может объясняться повышением цен на молоко. Елхов допустил, что рост цен на масло связан с повышением стоимости импортной продукции.