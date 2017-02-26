Анонс «Ведомостей» на 27 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

власти пытаются застраховаться от рисков перед выборами;

российским инвесторам непросто вести бизнес в Европе из-за дела «русской мафии»;

из-за крепкого рубля пострадали «быки».

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: купивший две регистраторские компании Олег Жизненко рассуждает в интервью о перспективах рынка

и статью на полосе «Комментарии»: что говорит о государстве традиция не раскрывать политические убийства?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».