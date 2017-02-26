Анонс «Ведомостей» на 27 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

власти пытаются застраховаться от рисков перед выборами;

российским инвесторам непросто вести бизнес в Европе из-за дела «русской мафии»;

из-за крепкого рубля пострадали «быки».

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: купивший две регистраторские компании Олег Жизненко рассуждает в интервью о перспективах рынка

и статью на полосе «Комментарии»: что говорит о государстве традиция не раскрывать политические убийства?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 22 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 21 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 20 февраля 2017 года
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