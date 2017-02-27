«Роснефть» настаивает на продаже Чечне своих нефтяных активов за 12,5 млрд рублей

Оценка чеченских нефтяных активов «Роснефти», главным из которых является 51% в «Грознефтегазе», ежегодно добывающем 300 000 т нефти, была проведена PwC для их продажи Чечне, пишет «Коммерсантъ». В конце января госкомпания представила ее в Минэкономики. Рыночная цена активов составляет 11,8 млрд руб. Также в отчете называются затраты на проект НПЗ в республике – 725 млн руб. Собеседники издания отмечают, что этот вариант еще не до конца согласован. Один источник считает, что это лишь дело времени, другой – что о сделке говорить рано.

По словам собеседника издания, в начале февраля предложения «Роснефти» по продаже имущества Чечне обсуждались на совещании в Минэкономики. Там представители региона просили представителей Минэнерго, Минфина и Росимущества дать свою оценку представленному анализу. После этого предложение оценит правительство Чечни, а уже после этого в случае одобрения, будет подготовлена директива федерального правительства.

Кроме этой схемы рассматривался вариант сохранения имущества «Чеченнефтехимпрома» в аренде у «Роснефти» с передачей Чечне земельного участка для строительства завода аккумуляторов. После этого акции комплекса должны были перейти «Роснефтегазу». Но ясности по проекту строительства завода с корейской KOKAM пока нет. В итоге, вероятно, был выбран вариант выхода «Роснефти» из всех республиканских активов.