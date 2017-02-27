Росавтодор не исключил дифференциацию тарифа «Платона» после развертывания системы

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт не исключает возможности дифференциации тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон» по завершении ее развертывания в полном объеме.

Вопросы введения льгот для перевозчиков рассматриваются на площадке рабочей группы при Минтрансе «и пользователи системы взимания платы обращались к нам с возможностью дифференциации тарифа», заявил он в ходе онлайн-конференции в понедельник.

«Но сегодня решение правительством и Министерством транспорта окончательно в этой части не принято. Это связано в первую очередь с тем, что довольно сложно технически провести такую дифференциацию, а самое главное – потом ее администрировать. Как нам кажется, в дальнейшем, когда система будет развернута до конца, а это произойдет до конца текущего года, дополнительный функционал по предложению пользователей может быть усовершенствован, и, возможно, правительство примет решение о дифференциации для малого бизнеса», – сказал он.

Старовойт также сообщил, что Росавтодор ожидает поступления в Федеральный дорожный фонд от «Платона» в 2017 г. в размере 30 млрд руб.

«Мы предполагаем, что в текущем году будут поступления в Федеральный дорожный фонд от системы взимания платы на уровне 30 млрд руб.», – сказал он, отметив, что эти средства могут быть направлены на софинансирование региональных ГЧП-проектов в дорожном строительстве.